Никита Капленко: «Минскому «Динамо» пора уже возвращаться в гонку за чемпионство»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского Никита Капленко прокомментировал домашнюю победу над «Ислочью» (1:0).

– В каждом матче мы создаем много моментов, но страдает завершение. Попали в такую ситуацию в Солигорске... Очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками. Выиграть этот матч и следующий – с «Витебском». Пора уже возвращаться в гонку за чемпионство.

– Во втором тайме мяч после твоего удара попал в перекладину...

– На протяжении всей игры за мной никто не шел, имел свободные зоны. Искал момент для удара и однажды получилось, но, к сожалению, вратарь «потащил». Мяч уже от него попал в перекладину. Молодец голкипер, – сказал Капленко.