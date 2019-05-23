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Никита Капленко: «Минскому «Динамо» пора уже возвращаться в гонку за чемпионство»
24.05.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник минского
– В каждом матче мы создаем много моментов, но страдает завершение. Попали в такую ситуацию в Солигорске... Очень хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками. Выиграть этот матч и следующий – с «Витебском». Пора уже возвращаться в гонку за чемпионство.
– Во втором тайме мяч после твоего удара попал в перекладину...
– На протяжении всей игры за мной никто не шел, имел свободные зоны. Искал момент для удара и однажды получилось, но, к сожалению, вратарь «потащил». Мяч уже от него попал в перекладину. Молодец голкипер, – сказал Капленко.
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Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко прокомментировал домашнюю победу над «Ислочью» (1:0).
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