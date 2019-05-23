Maxline выступил генеральным партнером боев по правилам ММА «Все или ничего – 4»

Источник материала: Tribuna.com

18 мая в витебском Ледовом дворце состоялись смешанные бои в клетке по правилам ММА.



В шоу приняли участие представители белорусских клубов, Туркменистана, Азербайджана, Латвии, Франции. Букмекерская компания Maxline выступила генеральным партнером данного мероприятия.



«Мы благодарим организаторов за доверие и поздравляем с успешным проведением боев», – говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее Maxline стал спонсором футбольных клубов «Витебск» и «Славия», а также ФХБ и футбольной ассоциации мини-футбола.







