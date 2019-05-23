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Maxline выступил генеральным партнером боев по правилам ММА «Все или ничего – 4»
24.05.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
18 мая в витебском Ледовом дворце состоялись смешанные бои в клетке по правилам ММА.
Напомним, ранее Maxline стал спонсором футбольных клубов «Витебск» и «Славия», а также ФХБ и футбольной ассоциации мини-футбола.
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18 мая в витебском Ледовом дворце состоялись смешанные бои в клетке по правилам ММА.
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