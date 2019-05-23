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Maxline выступил генеральным партнером боев по правилам ММА «Все или ничего – 4»

24.05.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

18 мая в витебском Ледовом дворце состоялись смешанные бои в клетке по правилам ММА.
 
В шоу приняли участие представители белорусских клубов, Туркменистана, Азербайджана, Латвии, Франции. Букмекерская компания Maxline выступила генеральным партнером данного мероприятия.
 
«Мы благодарим организаторов за доверие и поздравляем с успешным проведением боев», – говорится в сообщении компании. 

Напомним, ранее Maxline стал спонсором футбольных клубов «Витебск» и «Славия», а также ФХБ и футбольной ассоциации мини-футбола.

Maxline выступил генеральным партнером боев по правилам ММА «Все или ничего – 4»

Maxline выступил генеральным партнером боев по правилам ММА «Все или ничего – 4»

 
Теги: Витебск
 
 
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18 мая в витебском Ледовом дворце состоялись смешанные бои в клетке по правилам ММА.
 
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