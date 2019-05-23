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Представители «Зенита» присутствуют на матче БАТЭ – «Слуцк». Российский клуб интересуется Щербицким
24.05.2019 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представители «Зенита» наблюдают за матчем БАТЭ и «Слуцка», сообщает паблик
Тренер вратарей
Напомним, ранее
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Представители «Зенита» наблюдают за матчем БАТЭ и «Слуцка», сообщает паблик «Белорусский футбол».
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