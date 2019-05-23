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Виталий Павлов: «Уже и в церковь ходили. Не знаю, кому мы мешаем. Не знаю, что происходит. Кто-то сглазил»

24.05.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал результат матча с БАТЭ (0:3).

– К сожалению, проиграли. В первом тайме получалось перекрывать зоны, не давать выходить сопернику в быстрые атаки. Мы закрывали фланги. Ребята выполнили то, что просил.

После перерыва собирались играть в том же ключе. Не реализовали свои моменты. Ненужные паузы привели к тем голам, которые пропустили. Считаю, что в некоторых моментах могли сыграть внимательнее. Получилось так, как получилось.

«Слуцк» по подбору игроков не должен находиться на дне турнирной таблицы. В чем дело?

– С самого начала у нас почему-то так. Не хочу у же говорить. Скажут, что Павлов снова плачется и жалуется. Каждый тур у нас по два-три человека выбывают из обоймы. Не можем стабилизировать состав. Перед «Ислочью», например, потеряли пятерых игроков. Во время предыгровой тренировки у нас выбыло двое. Во время матча Панкратов порвал икроножную мышцы. Человек 20 минут стоял на одной ноге, так как у нас не было возможности его поменять. Ведь на десятой минуте пришлось из-за травмы менять Образова. Яцкевич попросил замену.

И так у нас от матча к матчу. Уже и в церковь ходили. Не знаю, кому мы мешаем. Перед сегодняшней игрой Тетеренко надорвал связки. Вернется в состав только через две недели. Я не знаю, что происходит. Кто-то сглазил. Уже на тренировках во время стыков прошу, чтобы никто никого не трогал. Стараемся выкручиваться. Соперники такого уровня как БАТЭ за такое наказывают.

– Почему решили Хотова придержать на скамейке, а не выпустить с первых минут?

– Сегодня играли с одним нападающим. Поэтому решили поставить в состав легионера, который мог добавить впереди скорости. Хотов другого плана футболист.

– К защитной линии, наверное, много претензий. Если бы не Брановец, то счет был бы вдвое крупнее.

– Наверное, соглашусь. Не получается у нас стабилизировать состав. Трубило вышел на первую игру. Анюкевич играл в центре, а не на фланге. Абубакар на уколах играет. Все это сказывается на игру. У БАТЭ хорошие и быстрые исполнители. С ними сложно справляться, – сказал Павлов.

 
 
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал результат матча с БАТЭ (0:3).
 
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