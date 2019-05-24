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Минское "Динамо" победило "Ислочь", БАТЭ разгромил "Слуцк" в 9-м туре чемпионата Беларуси

24.05.2019 20:44 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дмитрий Билоног. Фото ФК "Динамо-Минск"
Дмитрий Билоног. Фото ФК "Динамо-Минск"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали победу в концовке домашнего поединка с "Ислочью", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на столичном стадионе "Трактор" динамовцы провели без особого блеска, но в итоге все же добились успеха. За минуту до окончания второго тайма победный гол забил украинский легионер минчан Дмитрий Билоног.

Действующий чемпион страны БАТЭ на поле "Борисов-Арены" принимал футболистов "Слуцка" и победил со счетом 3:0. Голевым дублем отметился Боян Дубаич, еще один мяч забил Максим Скавыш.

Позже могилевский "Дняпро" у себя дома встретится с "Гомелем".

25 мая брестское "Динамо" сыграет на своем поле с гродненским "Неманом", футболисты "Минска" примут "Городею", минское "Торпедо" сыграет в гостях у мозырской "Славии".

Результаты игр, состоявшихся 22 мая: "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Шахтер" - 21 очко (9 матчей), БАТЭ - 21 (9), "Динамо" (Брест) - 20 (8), "Ислочь" - 18 (9), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (9). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого 4 очка, всего на балл больше у "Минска".-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали победу в концовке домашнего поединка с "Ислочью", сообщает корреспондент БЕЛТА. Встречу на...
 
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