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25.05.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятно, в шестой раз станет обладателем «Золотой бутсы».

31-летний аргентинец, забивший 36 голов в 34 матчах Ла Лиги, третий год подряд будет признан лучшим снайпером Европы, если форвард «Сампдории» Фабио Куальярелла не забьет 11 голов в игре 38-го тура серии А с «Ювентусом».

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:

1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка (матч в запасе)

4. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

5-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

5-11. Роберт Левандовски («Бавария») – 22 гола, 44 очка

5-11. Николя Пепе («Лилль») – 22 гола, 44 очка

5-11. Дуван Сапата («Аталанта») – 22 гола, 44 очка

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 22 гола, 44 очка

5-11. Садьо Мане («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

5-11. Кшиштоф Пионтек («Милан») – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич («Аякс») – 28 голов, 42 очка.

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его пять раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

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