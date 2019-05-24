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Дьяков о трехмесячной задержке зарплаты: «Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца»

25.05.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков поговорил о том, что в клубе три месяца не выплачивается зарплата.

«В России не раз сталкивался с чем-то подобным. Но, как нам сказали, в «Динамо» никогда такого не было. Самое обидное, что зарплату не платят не только футболистам, но и всем работникам клуба. У них зарплаты не такие большие, поэтому им очень неприятно. Надеюсь, руководство в ближайшее время закроет все долги. Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца. Посмотрим, осталось несколько дней», – сказал Дьяков.

«Зарплату не платят не только игрокам, но и всем работникам клуба». «Динамо» побеждает и ждет нового босса

 
 
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Защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков поговорил о том, что в клубе три месяца не выплачивается зарплата.
 
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