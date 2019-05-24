Дьяков о трехмесячной задержке зарплаты: «Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Виталий Дьяков поговорил о том, что в клубе три месяца не выплачивается зарплата.

«В России не раз сталкивался с чем-то подобным. Но, как нам сказали, в «Динамо» никогда такого не было. Самое обидное, что зарплату не платят не только футболистам, но и всем работникам клуба. У них зарплаты не такие большие, поэтому им очень неприятно. Надеюсь, руководство в ближайшее время закроет все долги. Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца. Посмотрим, осталось несколько дней», – сказал Дьяков.

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