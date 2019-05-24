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«Челси» требует за Азара 130 млн фунтов вместе с бонусами. «Реал» готов заплатить чуть более 88 млн
25.05.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал» собирается сделать новое предложение о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы между «синими» и «Арсеналом», который пройдет 29 мая.
«Челси» оценивает 28-летнего бельгийца в 130 миллионов фунтов, включая бонусы, и пока не намерен снижать сумму даже в случае выигрыша Лиги Европы.
«Реал», в свою очередь, готов предложить за Азара немногим более 88 млн, при этом мадридцы уверены, что переход состоится этим летом.
Переговоры осложняются трансферным запретом для «Челси» в течение двух ближайших окон и травмой полузащитника лондонцев Каллума Хадсона-Одои.
Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.
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«Реал» собирается сделать новое предложение о трансфере полузащитника «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы между «синими» и «Арсеналом», который пройдет...
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