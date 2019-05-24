ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Драчев о сестрах Кручинкиных: «Они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси»

25.05.2019 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси.

– Как случился переход воспитанниц мордовского биатлона сестер Кручинкиных в сборную Беларуси?

– Союзному государству понадобилась помощь, белорусы обратились к нам с просьбой. Елена и Ирина Кручинкины были не против выступать за другую страну. В основу российской сборной они не попали, а тут представился реальный шанс выступать на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В результате девочки раскрылись. Навязывали конкуренцию россиянкам, в отдельных стартах даже обыгрывали наших спортсменок. Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу. Кручинкины нашли свое место, работают и довольны своей спортивной жизнью. А иначе могли вовсе завершить карьеру.

– Белорусские тренеры высоко оценивают перспективы мордовских спортсменок, делают на них ставку. Почему российские не сумели разглядеть талант Кручинкиных?

– Для централизованной подготовки мы выбрали 16 спортсменов, сестры не попали в этот состав. Не прошли по результатам, никакой предвзятости нет. Если бы Кручинкины остались в России, мы, конечно, просмотрели бы их по полной программе. Поскольку минувший сезон был послеолимпийским, началось формирование новой команды. Я сам пришел в федерацию лишь в июне прошлого года, еще не всех спортсменок видел в деле.

В любом случае выступления Кручинкиных за другую страну надо рассматривать позитивно. Девочки вышли на мировую арену. При этом они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси. Мы находимся вне политики, поддерживаем на уровне федераций хорошие отношения с другими странами. Особенно с теми, кто был в составе Советского Союза.

– Вы тоже некоторое время выступали за сборную Беларуси. Что вас заставило сменить спортивное гражданство?

– Так сложились обстоятельства. Разошлись во мнениях со старшим тренером сборной, ссорились насчет подготовки. Он тащил в команду молодых, которые проигрывали мне по две минуты. А тут как раз олимпийский чемпион Саша Попов предложил выступать за Беларусь. Я согласился. В следующем сезоне занял второе место в общем зачете. А лучший из россиян расположился лишь на восьмой позиции, – сказал Драчев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дьяков о трехмесячной задержке зарплаты: «Нам обещали, что все вопросы решатся до конца месяца»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика