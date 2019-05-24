|
Драчев о сестрах Кручинкиных: «Они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси»
25.05.2019 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси.
– Как случился переход воспитанниц мордовского биатлона сестер Кручинкиных в сборную Беларуси?
– Союзному государству понадобилась помощь, белорусы обратились к нам с просьбой. Елена и
– Белорусские тренеры высоко оценивают перспективы мордовских спортсменок, делают на них ставку. Почему российские не сумели разглядеть талант Кручинкиных?
– Для централизованной подготовки мы выбрали 16 спортсменов, сестры не попали в этот состав. Не прошли по результатам, никакой предвзятости нет. Если бы Кручинкины остались в России, мы, конечно, просмотрели бы их по полной программе. Поскольку минувший сезон был послеолимпийским, началось формирование новой команды. Я сам пришел в федерацию лишь в июне прошлого года, еще не всех спортсменок видел в деле.
В любом случае выступления Кручинкиных за другую страну надо рассматривать позитивно. Девочки вышли на мировую арену. При этом они все равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси. Мы находимся вне политики, поддерживаем на уровне федераций хорошие отношения с другими странами. Особенно с теми, кто был в составе Советского Союза.
– Вы тоже некоторое время выступали за сборную Беларуси. Что вас заставило сменить спортивное гражданство?
– Так сложились обстоятельства. Разошлись во мнениях со старшим тренером сборной, ссорились насчет подготовки. Он тащил в команду молодых, которые проигрывали мне по две минуты. А тут как раз олимпийский чемпион Саша Попов предложил выступать за Беларусь. Я согласился. В следующем сезоне занял второе место в общем зачете. А лучший из россиян расположился лишь на восьмой позиции, – сказал Драчев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)