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Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани

25.05.2019 14:34 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли первое место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный заезд на дистанции 500 м белорусский дуэт провел уверенно - 1 мин. 38,366 сек. Второе место заняли спортсменки из Бельгии Хермиен Петерс и Лиза Брокс - 1 мин. 40,456 сек., а замкнули тройку призеров Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман из Словении - 1 мин. 40,934 сек.

После финиша белоруски отметили, что, несмотря на скорость по дистанции, свои коррективы вносил ветер, который приходилось учитывать.

Золотая медаль Ольги Худенко и Марины Литвинчук - третья в копилке нашей команды. Ранее Артем Козырь в каноэ на 200 м стал бронзовым призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат.

Первый этап Кубка мира продолжится 26 мая. Познань принимает эти престижные соревнования впервые с 2013 года.

Гребля на байдарках и каноэ входит в программу II Европейских игр. На гребном канале в Заславле с 26 по 27 июня 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли первое место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша),...
 
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