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Анатолий Байдачный: «Я сожалею лишь о том, что минское «Динамо» вообще когда-то к Чижу попало»

25.05.2019 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футбольный тренер и эксперт Анатолий Байдачный поделился мнением о решении суда в отношении минского «Динамо».

Чиж странно получил «Динамо» и странно его потерял. У его предшественника была еще более дикая ситуация

- Анатолий Николаевич поделитесь мнением о решении суда, по которому минское «Динамо» отобрали у Юрия Александровича Чижа.

– Послушайте, я не хочу разбираться в этих вздрязгах. Я сожалею лишь о том, что команда вообще когда-то к нему попала, – сказал Байдачный.

Напомним, что суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский футбольный тренер и эксперт Анатолий Байдачный поделился мнением о решении суда в отношении минского «Динамо».
 
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