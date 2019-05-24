|
Анатолий Байдачный: «Я сожалею лишь о том, что минское «Динамо» вообще когда-то к Чижу попало»
25.05.2019 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский футбольный тренер и эксперт Анатолий Байдачный поделился мнением о решении суда в отношении минского «Динамо».
- Анатолий Николаевич поделитесь мнением о решении суда, по которому минское «Динамо» отобрали у Юрия Александровича Чижа.
– Послушайте, я не хочу разбираться в этих вздрязгах. Я сожалею лишь о том, что команда вообще когда-то к нему попала, – сказал Байдачный.
Напомним, что суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский футбольный тренер и эксперт Анатолий Байдачный поделился мнением о решении суда в отношении минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)