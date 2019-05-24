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Тренер вратарей «Шахтера» Феррейра: «Ракицкий – большой патриот Донецка. Он учил меня говорить «Донбасс порожняк не гонит»

25.05.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра в интервью Tribuna.com рассказал о языковом барьере на Украине.

– Мои вопросы вы понимаете практически без перевода. Как ваши успехи в изучении русского и украинского языков?

– Я еще не на том уровне, чтобы играть в таком клубе, как «Шахтер». А где-то в третьем дивизионе. Нужно больше заниматься. Я бы хотел уехать из Украины, говоря на том уровне, чтобы дать хотя бы самое простое интервью на русском.

Раньше на тренировках в одной фразе я мог использовать много слов на португальском, парочку на английском и одно на русском. Сейчас уже 50 процентов слов на английском и 50 – на русском.

Могу сходить в магазин или в ресторан. Сегодня у меня урок, и я уже опаздываю на него. Количество занятий зависит от моего свободного времени и графика игр. Иногда даже 3-4 урока в неделю.

– Самые яркие истории, которые случались с вами из-за языка?

– Когда стал лучше понимать язык, стал чаще выходил из дома. Я встречал многих людей из Донецка. Они учили меня разным типичным высказываниям.

Ярослав Ракицкий – очень большой патриот донецкого края. Он меня учил говорить «Донбасс порожняк не гонит» и «Спасибо в карман не положишь». Также мне показали типичную позу гопников на присядках. Говорили, что когда твой вратарь ошибется, можешь сказать ему: «Большая дырка». Иногда я даже проверял все в переводчике, ведь могли надурить.

Сейчас я чувствую себя здесь как дома. Скучаю по своей стране и семье, но я счастлив на Украине.

Самая большая боль – это видеть эту страну разбитой. И быть тренером донецкого «Шахтера», но никогда не побывать в Донецке. Если когда-нибудь удастся сыграть в Донецке, это будет моя самая большая победа, – сказал Феррейра.

 
 
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Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра в интервью Tribuna.com рассказал о языковом барьере на Украине.
 
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