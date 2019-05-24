Россия не выигрывает ЧМ с 2014 года и не выходит в финал с 2015-го

Источник материала: Tribuna.com

Сборная России проиграла Финляндии (0:1) в 1/2 финала чемпионата мира-2019.

Российская команда не смогла выйти в финал и сыграет в матче за третье место.

Сборная России, таким образом, не выигрывает чемпионат мира с 2014 года и не выходит в финал с 2015 года.

В прошлом году национальная команда России вылетела в 1/4 финала от Канады (4:5 ОТ), на в 2016 и 2017 годах брала бронзовые награды.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии