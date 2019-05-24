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Россия не выигрывает ЧМ с 2014 года и не выходит в финал с 2015-го
25.05.2019 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная России проиграла Финляндии (0:1) в 1/2 финала чемпионата мира-2019.
Российская команда не смогла выйти в финал и сыграет в матче за третье место.
Сборная России, таким образом, не выигрывает чемпионат мира с 2014 года и не выходит в финал с 2015 года.
В прошлом году национальная команда России вылетела в 1/4 финала от Канады (4:5 ОТ), на в 2016 и 2017 годах брала бронзовые награды.
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Сборная России проиграла Финляндии (0:1) в 1/2 финала чемпионата мира-2019.
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