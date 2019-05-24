Фергюсон про Абдель-Азиза: «Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как у твоего бумажного чемпиона Хабиба»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил менеджеру Али Абдель-Азизу, назвавшего его клоуном.

«Лицемер, тебе лучше не произносить мое имя, пока я не начал вытирать тобой пол.

Ты ни черта не стоишь без своих бойцов, стукач.

Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как твой бумажный чемпион Хабиб», – написал Фергюсон.

Тони Фергюсон – король ультранасилия. Он уродует людей локтями, из-за него UFC предупреждает о сценах жестокости