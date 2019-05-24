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Фергюсон про Абдель-Азиза: «Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как у твоего бумажного чемпиона Хабиба»
25.05.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил менеджеру Али Абдель-Азизу, назвавшего его клоуном.
«Лицемер, тебе лучше не произносить мое имя, пока я не начал вытирать тобой пол.
Ты ни черта не стоишь без своих бойцов, стукач.
Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как твой бумажный чемпион Хабиб», – написал Фергюсон.
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Фергюсон про Абдель-Азиза: «Ни гордости, ни смелости, ни стержня. Прямо как у твоего бумажного чемпиона Хабиба»
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон ответил менеджеру Али Абдель-Азизу, назвавшего его клоуном.
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