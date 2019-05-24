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«Прессбол»: «Бывший игрок сборной Грузии Рехвиашвили станет спортдиректором солигорского «Шахтера»

25.05.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее время станет спортивным директором солигорского «Шахтера», сообщает «Прессбол» 

44-летний Рехвиашвили выступал за «Динамо» Тбилиси, «Гурию», грузинский «Металлург», «Вентспилс», российский «Торпедо»-Металлург, «Сконто», «Юрмалу», «Баку». Провел 21 матч в составе сборной Грузии. 

Рехвиашвили с 2010 по 2012 годы работал спортивным директором латвийского клуба «Олимп», который является фарм-клубом «Сконто». Также был спортдиректором бакинского «Интера». 

 
 
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Бывший футболист сборной Грузии Александр Рехвиашвили в ближайшее время станет спортивным директором солигорского «Шахтера», сообщает «Прессбол» 44-летний...
 
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