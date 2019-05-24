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Чемпионат Беларуси. «Динамо» Брест – «Неман». Милевский, Лаптев, Нойок выйдут с первых минут
25.05.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны стартовые составы
Запасные: Павлюченко, Кацикас, Павловец, Никифоренко, Юзепчук, Савицкий, Хобленко.
Неман: Курганский, Вессели, Горбач, Кантария, Бебе, Бабичев, Якимов, Легчилин, Евдокимов, М.Яблонский, Рассадкин.
Запасные: Шишлов, А.Концевой, Жуковский, Забелин, Алыкулов, М.Лукашевич, Рудик.
Tribuna.com
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Стали известны стартовые составы «Немана» и брестского «Динамо» на матч 9-го тура чемпионата Беларуси.
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