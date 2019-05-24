|
Ташуев о финале Кубка: «Готовились ли к серии пенальти? На playstation»
25.05.2019 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями в преддверии финального матча Кубка Беларуси против «Витебска». Игра состоится 26 мая на витебском ЦСК. Начало игры в 17.00.
- В каком состоянии команда?
– Тренировались сегодня, готовились. Сегодня приехали в Витебск.
- Вы играли с Витебском в чемпионате и проиграли …
– Анализировали эту игру. Система не может изменить структуру глобально, нужно опять просмотреть, увидеть плюсы и минусы. Забыть матч – неправильно. Для нас это был матч информационный. На нем строим базу подготовки, как обыгрывать. Учитываем то поражение и постараемся избежать те ошибки.
- Состав завтра будет оптимальным?
– Секе и Бакай пропускают матч в силу перебора карточек. Состав все узнают на разминке.
- За счет чего «Шахтеру» реально обыграть «Витебск» с точки зрения тактики?
– Самое главное – забить на один гол больше. Суть игры в футбол – не дать забить в свои, а забить в чужие.
- Готовились отдельно к серии пенальти?
– На playstation.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями в преддверии финального матча Кубка Беларуси против «Витебска».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)