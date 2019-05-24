Ташуев о финале Кубка: «Готовились ли к серии пенальти? На playstation»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями в преддверии финального матча Кубка Беларуси против «Витебска». Игра состоится 26 мая на витебском ЦСК. Начало игры в 17.00.

- В каком состоянии команда?

– Тренировались сегодня, готовились. Сегодня приехали в Витебск.

- Вы играли с Витебском в чемпионате и проиграли …

– Анализировали эту игру. Система не может изменить структуру глобально, нужно опять просмотреть, увидеть плюсы и минусы. Забыть матч – неправильно. Для нас это был матч информационный. На нем строим базу подготовки, как обыгрывать. Учитываем то поражение и постараемся избежать те ошибки.

- Состав завтра будет оптимальным?

– Секе и Бакай пропускают матч в силу перебора карточек. Состав все узнают на разминке.

- За счет чего «Шахтеру» реально обыграть «Витебск» с точки зрения тактики?

– Самое главное – забить на один гол больше. Суть игры в футбол – не дать забить в свои, а забить в чужие.

- Готовились отдельно к серии пенальти?

– На playstation.