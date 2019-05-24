Карабань подписал пробный контракт с австрийским клубом «Виллахер»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Данила Карабань подписал контракт на следующий сезон с австрийским клубом «Виллахер», сообщает «БХ».

Отметим, что первый месяц соглашения будет пробным и клуб при необходимости сможет расстаться с форвардом.

В прошлом сезоне 22-летний Карабань выступал в за «Звезду», где набрал 12 (6+6) очков в 42 матчах.

Отметим, что в активе хоккеиста два сезона в КХЛ за минское и выступление за сборную Беларуси на ЧМ-2017.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.