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Карабань подписал пробный контракт с австрийским клубом «Виллахер»
25.05.2019 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Данила Карабань подписал контракт на следующий сезон с австрийским клубом «Виллахер», сообщает
Отметим, что первый месяц соглашения будет пробным и клуб при необходимости сможет расстаться с форвардом.
В прошлом сезоне 22-летний Карабань выступал в
Отметим, что в активе хоккеиста два сезона в КХЛ за минское
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Белорусский нападающий Данила Карабань подписал контракт на следующий сезон с австрийским клубом «Виллахер», сообщает «БХ».
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