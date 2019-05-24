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Кубок Германии. Финал. «РБ Лейпциг» против «Баварии»
25.05.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале Кубка Германии на «Олимпияштадион» в Берлине «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией».
Кубок Германии
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В финале Кубка Германии на «Олимпияштадион» в Берлине «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией».
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