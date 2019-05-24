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Кубок Германии. Финал. «РБ Лейпциг» против «Баварии»

25.05.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале Кубка Германии на «Олимпияштадион» в Берлине «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией».

Кубок Германии

Финал

РБ Лейпциг – Бавария
Дата проведения
25 мая, 21.00, «Олимпияштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
РБ ЛейпцигГулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Забитцер, Адамс, Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.
БаварияНойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Гнабри, Алькантара, Мартинес, Коман, Мюллер, Левандовски.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В финале Кубка Германии на «Олимпияштадион» в Берлине «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией».
 
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