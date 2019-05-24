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НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 6-й матч. «Торонто» примет «Милуоки»
25.05.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Милуоки пройдет 6-й матч решающей серии Восточной конференции
НБА
Финал Восточной конференции
Шестой матч
«Торонто» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в Милуоки пройдет 6-й матч решающей серии Восточной конференции НБА между «Рэпторс» и «Бакс» (3-2).
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