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Марцел Личка: «Хочу извиниться за Кики. Что сделал Габи в последние минуты игры, это неуважение к сопернику»

25.05.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка после крупной победы над «Неманом» (6:1) подвел итог матча, а также извинился за поведение полузащитника брестчан Габи Кики. На 91-й минуте игры камерунский футболист начал жонглировать мячом, после чего Яблонский сфолил на Габи и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй.

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«Хочу извиниться за Кики. Что сделал Габи в последние минуты игры, это неуважение к сопернику. Серьезный разговор был с ним в раздевалке. Сама игра для меня не была хорошая в первом тайме. Пассивные все мячи, много играли назад.

Во втором тайме уже играли, как надо. Мячи вперед на ворота. Третий гол Нойока дал свободу. И была одна команда на поле — «Динамо» Брест», – сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка после крупной победы над «Неманом» (6:1) подвел итог матча, а также извинился за поведение полузащитника брестчан...
 
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