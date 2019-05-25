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«Неман» потерпел самое крупное поражение от брестского «Динамо» в истории противостояния

25.05.2019 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» разгромило «Неман» (6:1). Это стало самым крупным поражением «Немана» в истории противостояния. 

Ранее самыми крупными неудачами гродненцев в «Западном дерби» были игры 23 июня 2010 и 19 августа 2016. Тогда команда проигрывала 4:0.

«Динамо» Брест занимает первое место в чемпионате, не потерпев ни одного поражения в турнире. «Неман» находится на 7-й строчке.

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Динамо Брест – Неман 6:1 (2:0, 4:1)
Дата проведения
25 мая, 20.45, «ОСК Брестский»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 36 Лаптев, 2:0 – 40 Фамейе, 3:0 – 51 Хобленко, 4:0 – 59 Нойок, 5:0 – 68 Дениш Дуарте, 5:1 – 78 Бабичев, 6:1 – 83 Савицкий.
Динамо БрестГутор, Витус, Веретило, Дениш Дуарте, Милевский, Нехайчик (Савицкий, 64), Кисляк, Нойок, Кики, Лаптев (Хобленко, 40), Фамейе (Никифоренко, 70).
НеманКурганский, Горбач, Вессели, Роллан, Бабичев, Яблонский, Кантария, Якимов (Рудик, 54), Легчилин, Евдокимов (Алыкулов, 68), Рассадкин (Жуковский, 46).
Предупреждения:
Нойок (27), Рудик (63), Милевский (63), Евдокимов (66), Яблонский (77).
Удаление:
Яблонский (90).
 
Теги: Брест
 
 
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