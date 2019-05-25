«Неман» потерпел самое крупное поражение от брестского «Динамо» в истории противостояния

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» разгромило «Неман» (6:1). Это стало самым крупным поражением «Немана» в истории противостояния.

Ранее самыми крупными неудачами гродненцев в «Западном дерби» были игры 23 июня 2010 и 19 августа 2016. Тогда команда проигрывала 4:0.

«Динамо» Брест занимает первое место в чемпионате, не потерпев ни одного поражения в турнире. «Неман» находится на 7-й строчке.

Официальная группа «Вконтакте» «Беларусбанк – Вышэйшая ліга»