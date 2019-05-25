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«Неман» потерпел самое крупное поражение от брестского «Динамо» в истории противостояния
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Источник материала:
Tribuna.com
Брестское «Динамо» разгромило «Неман» (6:1). Это стало самым крупным поражением «Немана» в истории противостояния.
Ранее самыми крупными неудачами гродненцев в «Западном дерби» были игры 23 июня 2010 и 19 августа 2016. Тогда команда проигрывала 4:0.
«Динамо» Брест занимает первое место в чемпионате, не потерпев ни одного поражения в турнире. «Неман» находится на 7-й строчке.
Официальная группа «Вконтакте» «Беларусбанк – Вышэйшая ліга»
- Дата проведения
-
25 мая, 20.45, «ОСК Брестский»
- Голы:
-
1:0 –
36 Лаптев,
2:0 –
40 Фамейе,
3:0 –
51 Хобленко,
4:0 –
59 Нойок,
5:0 –
68 Дениш Дуарте,
5:1 –
78 Бабичев,
6:1 –
83 Савицкий.
Динамо Брест –
Гутор, Витус, Веретило, Дениш Дуарте, Милевский, Нехайчик (Савицкий, 64), Кисляк, Нойок, Кики, Лаптев (Хобленко, 40), Фамейе (Никифоренко, 70).
Неман –
Курганский, Горбач, Вессели, Роллан, Бабичев, Яблонский, Кантария, Якимов (Рудик, 54), Легчилин, Евдокимов (Алыкулов, 68), Рассадкин (Жуковский, 46).
- Предупреждения:
-
Нойок
(27), Рудик
(63), Милевский
(63), Евдокимов
(66), Яблонский
(77).
- Удаление:
-
Яблонский
(90).
Теги
: Брест
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Брестское «Динамо» разгромило «Неман» (6:1).
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