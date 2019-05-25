Жозеп Бартомеу: «Поражение не вина Вальверде. Это не провал. Мы выиграли Ла Лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

«У Вальверде есть контракт. Я не думаю, что поражение – это вина тренера. Мы проделали большую работу во втором тайме.

Мы должны поблагодарить болельщиков за этот выезд, за поддержку. Мы будем двигаться вперед. И стоит поздравить «Валенсию», они заслужили это.

Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу – это всегда наша цель. Мы проиграли два матча – на «Энфилде» и здесь», – сказал Бартомеу.