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Жозеп Бартомеу: «Поражение не вина Вальверде. Это не провал. Мы выиграли Ла Лигу»

26.05.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

«У Вальверде есть контракт. Я не думаю, что поражение – это вина тренера. Мы проделали большую работу во втором тайме.

Мы должны поблагодарить болельщиков за этот выезд, за поддержку. Мы будем двигаться вперед. И стоит поздравить «Валенсию», они заслужили это.

Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу – это всегда наша цель. Мы проиграли два матча – на «Энфилде» и здесь», – сказал Бартомеу.

 
 
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
 
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