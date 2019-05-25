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«Витебск» – «Шахтер». Коэффициент на победу хозяев достигает 3.8
26.05.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня «Витебск» и «Шахтер» разыграют Кубок Беларуси.
Начало встречи в 17.00 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».
Букмекерские конторы выставили следующие котировки на матч:
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Сегодня «Витебск» и «Шахтер» разыграют Кубок Беларуси.
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