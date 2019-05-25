Артем Скитов: «Чтобы Витебск жил футболом накануне финала, то такого, к сожалению, нет»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артем Скитов поделился ожиданиями от финала Кубка Беларуси, который состоится сегодня.

- В воскресение финал. Какие ожидания от предстоящего матча?

– Ждем тяжелой игры с изобилием борьбы. Другого ожидать от финала и не стоит. Ведь ни мы, ни соперник уступать не собираемся. Еще неизвестно какой будет погода, потому что она тоже может внести свои коррективы. Ведь когда душно, то играть вдвойне сложно.

- Тот факт, что игра пройдет на домашнем стадионе делает вас фаворитом встречи?

– Это, конечно, плюс для нас. Свои болельщики всегда придают уверенности и сил. Но, что касается фаворита, то я бы так не сказал. очень хорошо играет на выездах. Их не сильно смущает чужая публика.

- Для вас это будет первый поединок за трофей в карьере. Волнуетесь?

– Пока ничего такого нет. Возможно, перед игрой и будет какой-то мандраж, но я уверен, что с ним справлюсь.

- «Витебск» уже обеспечил себе место в Лиге Европы, что позволяет выходить на игру психологически более расслабленными. Это пойдет но пользу команде или наоборот во вред?

– Наверное, на пользу. Чуть легче настраиваться, зная, что одной важной цели ты уже добился. А то если бы еще и судьба нашей путевки в Лигу Европы решалась в этом матче, то было бы морально тяжелее: ощущался бы дополнительный груз ответственности.

- Заметили что-нибудь в городе о финале Кубка? Может быть афиши какие-то?

– Есть большая афиша возле ЦСК, на некоторых такси видел наклейки «Команда в финале. Будь на стадионе!». Больше афиш или плакатов о предстоящем матче не видел. Есть ажиотаж с билетами. Как я знаю, они уже все проданы. Меня просили знакомые помочь попасть на игру, потому что кассы пустые. Но, чтобы город жил футболом накануне финала, то такого, к сожалению, нет.

- Атмосферу, которая была на стадионе во время матча против «Шахтера» в чемпионате, отмечали очень многие. В воскресение должно быть еще круче?

– Раз билетов не достать, значит будет аншлаг. Уверен, что атмосфера будет классной и запомнится на долгие годы. В городе готовится много различных активностей перед матчем. Надеюсь, что футбольный праздник удастся, а игра нашей команды станет его украшением, – сказал Скитов.