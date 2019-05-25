|
ЧМ-2019. Канада сразится с Финляндией в финале, Россия сыграет с Чехией за третье место
26.05.2019 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финальном матче ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии.
Это четвертый в истории турнира финал с участием этих команд. Все предыдущие (1994, 2007, 2016) остались за канадцами.
В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией. Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет.
Финал
Матч за 3-е место
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальном матче ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)