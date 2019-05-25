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ЧМ-2019. Канада сразится с Финляндией в финале, Россия сыграет с Чехией за третье место

26.05.2019 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финальном матче ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии. 

Это четвертый в истории турнира финал с участием этих команд. Все предыдущие (1994, 2007, 2016) остались за канадцами. 

В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией. Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет. 

Финал

Канада – Финляндия
Дата проведения
26 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
Онлайн матча Видео

Матч за 3-е место

Россия – Чехия
Дата проведения
26 мая, 16.45, «Словнафт-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В финальном матче ЧМ-2019 сыграют сборные Канады и Финляндии.
 
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