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Чемпионат Беларуси. БГК против СКА
26.05.2019 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоятся последние матчи чемпионата Беларуси в сезоне-2018/19.
Чемпионат Беларуси
БГК – СКА
26 мая, 16.00. Брест, ДС «Виктория»
Машека – Кронон
26 мая, 16.00. Могилев, спорткомплекс «Олимпиец»
Таблица: БГК – 60 очков (31 игра), СКА – 45 (31), «Кронон» – 25 (31), «Машека» – 24 (31).
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Сегодня состоятся последние матчи чемпионата Беларуси в сезоне-2018/19.
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