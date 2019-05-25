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Брестское «Динамо» объявило об открытии филиала академии в Островце
26.05.2019 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского
«Мы уже анонсировали ранее, что хотели бы открыть филиал академии на северо-западе страны. Обращались в Островецкий исполком, чтобы там разрешили создать филиал. Хочу отметить, что в этом вопросе активно сотрудничали с
Много шума наделала история с Павлом Савицким. Та архитектура, которую запланировали и закрепили в договоре с «Неманом», будем позволять грамотно распределять подготовленных в Островце детей, чтобы было полезно и Гродненской области, и белорусскому футболу», – сказал Зайцев.
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев объявил о создании филиала академии в Островце.
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