Брестское «Динамо» объявило об открытии филиала академии в Островце

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского Александр Зайцев объявил о создании филиала академии в Островце.

«Мы уже анонсировали ранее, что хотели бы открыть филиал академии на северо-западе страны. Обращались в Островецкий исполком, чтобы там разрешили создать филиал. Хочу отметить, что в этом вопросе активно сотрудничали с . Благодарим этот клуб за оказанное содействие.

Много шума наделала история с Павлом Савицким. Та архитектура, которую запланировали и закрепили в договоре с «Неманом», будем позволять грамотно распределять подготовленных в Островце детей, чтобы было полезно и Гродненской области, и белорусскому футболу», – сказал Зайцев.