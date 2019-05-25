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Иван Ворсович: «Есть спонсор, готовый потратить миллион долларов на строительство футбольной инфраструктуры в Волковыске»

26.05.2019 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Немана» Иван Ворсович сообщил о сотрудничестве с «Динамо» и открытии филиала академии брестчан в Островце.

«В Гродненской области 11 спортивных школ. Не вижу ничего плохого, если будут создаваться еще. Детям нужно уделять внимание так, как это делает брестское «Динамо». Мы учимся этому. Финансовые потоки не позволяют делать это с таким широким размахом.

Двигаемся в этом направлении. Плюс у нас есть спонсор, готовый потратить миллион долларов на строительство футбольной инфраструктуры в Волковыске.

Хочу выразить благодарность Александру Зайцеву за поддержку. Думаю, этот совместный проект позволит в будущем не допускать таких нюансов с трансфером игроков, а позволит договариваться. Плюс давайте подумаем о детях, которые будут заниматься в хороших условиях», – сказал Ворсович.

 
 
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Председатель «Немана» Иван Ворсович сообщил о сотрудничестве с «Динамо» и открытии филиала академии брестчан в Островце.
 
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