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Кубок Черного моря. Россия (белые) играет с Беларусью, Россия (красные) против Латвии

26.05.2019 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Сочи стартовал традиционный международный турнир среди молодежных сборных – Кубок Черного моря.

Кубок Черного моря

Россия (белые) U-20 – Беларусь U-20 – 0:0 (первый период)

26 мая, 15.00

Беларусь: Шостак (Колосов); Барковский – Ерменков, Федосов – Ажгирей – Д. Мартынов; Щечин – П. Денисов, Крылович – Масилевич – Корелов; Соловьев (К) – Воронов, Д. Степанов – Н. Пышкайло – Пальчик; Паливко – Демченко, Алистров – Пинчук – Буяльский.

Россия (красные) U-20 – Латвия U-20

26 мая, 18.30

 
 
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В Сочи стартовал традиционный международный турнир среди молодежных сборных – Кубок Черного моря.
 
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