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«Прессбол»: «Главный тренер «Столицы» Толмач станет новым гендиректором минского «Динамо»
26.05.2019 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям
39-летний Толмач сейчас возглавляет мини-футбольную «Столицу» и сборную Беларуси. Окончил БГУФК и Белорусский институт правоведения. В большом футболе выступал за минскую «Атаку». За два сезона Толмач провел 22 матча и забил 2 мяча.
В 2004-м начал карьеру тренера в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольном «БГУФК-Моноракурс». Затем трудился в оршанском «Витэне». В биографии тренера есть не только футбол: почти 10 лет Андрей Толмач работал в органах прокуратуры.
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По сведениям «Прессбола», Андрей Толмач станет новым генеральным директором минского «Динамо».
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