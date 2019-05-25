«Прессбол»: «Главный тренер «Столицы» Толмач станет новым гендиректором минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола» , Андрей Толмач станет новым генеральным директором минского .

39-летний Толмач сейчас возглавляет мини-футбольную «Столицу» и сборную Беларуси. Окончил БГУФК и Белорусский институт правоведения. В большом футболе выступал за минскую «Атаку». За два сезона Толмач провел 22 матча и забил 2 мяча.

В 2004-м начал карьеру тренера в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольном «БГУФК-Моноракурс». Затем трудился в оршанском «Витэне». В биографии тренера есть не только футбол: почти 10 лет Андрей Толмач работал в органах прокуратуры.