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Рудик о поступке Кики: «Это вообще грязь. Думаю, это самое последнее, что могли сделать футболисты Бреста»

26.05.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Немана» Филипп Рудик рассказал о матче против брестского «Динамо» (1:6).

– Давайте поговорим об эпизоде с фолом на Артеме Милевском. Умышленно подкатились?

– Нет. Если по чесноку говорить, то человек один раз, второй, третий, четвертый нарушал правила, а карточку за это не получал. Затем Милевский ударил меня по пятке, ну и мое терпение окончательно лопнуло. Что мне оставалось делать, кроме как ответить?

– Милевский исподтишка что-то делал?

– Нет, можно посмотреть по видеобзору. К примеру, кто-то из партнеров уже отдал мяч, а он сзади по ногам. Если не ошибаюсь, кому-то в первом тайме сильно приложил, во втором тайме конкретно меня ударил. Поэтому примерно через минуту поймал уже я его. Хотя не хотел нанести какой-то умышленной травмы. Смысл в том, чтобы он понял: все могут играть грубо, а не он один.

– Еще один эпизод, который привлек внимание – действие Кики в концовке игры. Как к этому относитесь?

– Мое мнение: это вообще грязь. Думаю, это самое последнее, что могли сделать футболисты Бреста. Хотя говорю не обо всей команде, а конкретно об одном человеке. Мягко говоря, так некрасиво поступать. Понятное дело, когда твоя команда ведет в счете 6:1, можно позволить себе поиграть пятками, стеночки поделать и так далее. Какая уже разница… Но позволять себе вот так вот набивать мяч… Макс [Яблонский] был рядом в том моменте и срубил Кики. Понимаете, футболист Бреста спровоцировал на удаление, потом еще Алыкулов в него ударил. На мой взгляд, за такие вещи нужно наказывать, – сказал Рудик.

«Милевский ударил меня по пятке, и мое терпение окончательно лопнуло». Рудик о проигранном матче Бресту

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Немана» Филипп Рудик рассказал о матче против брестского «Динамо» (1:6).
 
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