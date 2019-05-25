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Рудик о поступке Кики: «Это вообще грязь. Думаю, это самое последнее, что могли сделать футболисты Бреста»
26.05.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
– Давайте поговорим об эпизоде с фолом на
– Нет. Если по чесноку говорить, то человек один раз, второй, третий, четвертый нарушал правила, а карточку за это не получал. Затем Милевский ударил меня по пятке, ну и мое терпение окончательно лопнуло. Что мне оставалось делать, кроме как ответить?
– Милевский исподтишка что-то делал?
– Нет, можно посмотреть по видеобзору. К примеру, кто-то из партнеров уже отдал мяч, а он сзади по ногам. Если не ошибаюсь, кому-то в первом тайме сильно приложил, во втором тайме конкретно меня ударил. Поэтому примерно через минуту поймал уже я его. Хотя не хотел нанести какой-то умышленной травмы. Смысл в том, чтобы он понял: все могут играть грубо, а не он один.
– Еще один эпизод, который привлек внимание – действие Кики в концовке игры. Как к этому относитесь?
– Мое мнение: это вообще грязь. Думаю, это самое последнее, что могли сделать футболисты
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Рудик о поступке Кики: «Это вообще грязь. Думаю, это самое последнее, что могли сделать футболисты Бреста»
Полузащитник «Немана» Филипп Рудик рассказал о матче против брестского «Динамо» (1:6).
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