ЦСКА Гончаренко опередил «Спартак» и пробился в групповой этап Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

Завершен сезон российской премьер-лиги-2018/19.

ЦСКА, победивший в заключительном туре «Крылья Советов» (6:0), поднялся на четвертое место в таблице, опередив «Спартак». Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Спартак» в 30-м туре проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место. Красно-белые стартуют в ЛЕ с 3-го квалификационного раунда.

Третьим представителем России в Лиге Европы стал тульский «Арсенал», занявший шестое место.