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ЦСКА Гончаренко опередил «Спартак» и пробился в групповой этап Лиги Европы

26.05.2019 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершен сезон российской премьер-лиги-2018/19.

ЦСКА, победивший в заключительном туре «Крылья Советов» (6:0), поднялся на четвертое место в таблице, опередив «Спартак». Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

«Спартак» в 30-м туре проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место. Красно-белые стартуют в ЛЕ с 3-го квалификационного раунда.

Третьим представителем России в Лиге Европы стал тульский «Арсенал», занявший шестое место.

 
 
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