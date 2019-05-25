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«Витебск» – «Шахтер». Печенин, Бодул и Эбонг начнут в стартовом составе

26.05.2019 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы на финальный матч Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер».

«Витебск»: Гущенко – Скитов, Чалов, Хубутия, Золотов – Вандерсон, Козлов, Старгородский – Матвеенко, Печенин – Фещук.

Запасные: Журов, Клопоцкий, Федосов, Волков, Карамушка, Рыжков, Нурисов.

«Шахтер»: Климович – Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич – Селява, Громыко, Татарков – Эбонг, Ковалев – Бодул.

Запасные: Чесновский, Бурко, Николаеску, Януш, Володько, Хващинский, Прийма.

Напомним, встреча начнется в 17.00 по белорусскому времени. Прямая трансляция на «Беларусь 5».

 
Теги: Витебск
 
 
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Стали известны составы на финальный матч Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер».
 
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