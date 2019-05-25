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ЧМ-2019. Матч за 3-е место. Россия играет с Чехией
26.05.2019 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.
Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет.
Матч за 3-е место
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.
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