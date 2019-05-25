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ЧМ-2019. Матч за 3-е место. Россия играет с Чехией

26.05.2019 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.

Россияне имеют шанс выиграть третий комплект бронзовых наград за 4 года. В случае поражения Россия останется без медалей 2 года подряд – впервые за последние 15 лет. 

Матч за 3-е место

Россия – Чехия 1:1 (1 период)
Дата проведения
26 мая, 16.45, «Словнафт-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Ржепик (Рутта, Скленичка)
1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В матче за бронзовые медали ЧМ-2019 сборная России сыграет с Чехией.
 
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