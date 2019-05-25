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«Витебск» – «Шахтер». ТВ-камеры перенесены на место, где нет трибун. В трансляции видны полные трибуны стадиона
26.05.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Телевизионные камеры БГТРК на время финала Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» перенесли на место, где нет трибун (в район административного здания стадиона).
Таким образом, время ТВ-трансляции видны переполненные трибуны стадиона.
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«Витебск» – «Шахтер». ТВ-камеры перенесены на место, где нет трибун. В трансляции видны полные трибуны стадиона
Телевизионные камеры БГТРК на время финала Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» перенесли на место, где нет трибун (в район административного здания стадиона).
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