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 «Витебск» – «Шахтер». ТВ-камеры перенесены на место, где нет трибун. В трансляции видны полные трибуны стадиона

26.05.2019 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Телевизионные камеры БГТРК на время финала Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» перенесли на место, где нет трибун (в район административного здания стадиона).

Таким образом, время ТВ-трансляции видны переполненные трибуны стадиона.

ФОТО

Большой текстовый онлайн финала Кубка на Tribuna.com

 
Теги: Витебск
 
 
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Телевизионные камеры БГТРК на время финала Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» перенесли на место, где нет трибун (в район административного здания стадиона).
 
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