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Сергей Ташуев: «В первом тайме владели территорией, пытались вскрыть оборону. Не получалось. Ключевой момент – гол в раздевалку»
26.05.2019 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в финале Кубка Беларуси.
«В первом тайме владели территорией, пытались вскрыть оборону. Не получалось. Ключевой момент – гол в раздевалку.
Кого-то выделить из команды? Да ну, по такой игре – все стараются, все бьются. Спасибо болельщикам и руководству клуба.
Болельщики скандировали мое имя? Я слышал, что поддержка была, а конкретно имена не слышал :) –сказал Ташуев в эфире
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Сергей Ташуев: «В первом тайме владели территорией, пытались вскрыть оборону. Не получалось. Ключевой момент – гол в раздевалку»
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в финале Кубка Беларуси.
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