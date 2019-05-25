Сергей Ташуев: «В первом тайме владели территорией, пытались вскрыть оборону. Не получалось. Ключевой момент – гол в раздевалку»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в финале Кубка Беларуси.

«В первом тайме владели территорией, пытались вскрыть оборону. Не получалось. Ключевой момент – гол в раздевалку.

Кого-то выделить из команды? Да ну, по такой игре – все стараются, все бьются. Спасибо болельщикам и руководству клуба.

Болельщики скандировали мое имя? Я слышал, что поддержка была, а конкретно имена не слышал :) –сказал Ташуев в эфире «Беларусь 5» .