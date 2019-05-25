|
«Шахтер» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Беларуси ⚡
26.05.2019 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале Кубка Беларуси «Шахтер» победил «Витебск» (2:0).
Таким образом, солигорский клуб в третий раз в своей истории выиграл этот трофей.
Отметим, что еще четырежды «Шахтер» был финалистом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале Кубка Беларуси «Шахтер» победил «Витебск» (2:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)