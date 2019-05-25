«Шахтер» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Беларуси ⚡

Источник материала: Tribuna.com

В финале Кубка Беларуси «Шахтер» победил «Витебск» (2:0).

Таким образом, солигорский клуб в третий раз в своей истории выиграл этот трофей.

Отметим, что еще четырежды «Шахтер» был финалистом.