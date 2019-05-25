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«Витебск» – «Шахтер». На матче не случилось аншлага, игру посетили 7954 зрителя
26.05.2019 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Финальный матч Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» посетили 7954 человек, сообщает корреспондент Tribuna.com.
Таким образом, на матче не случилось аншлага. Арена ЦСК «Витебский» вмещает 8144 зрителя.
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Финальный матч Кубка Беларуси «Витебск» – «Шахтер» посетили 7954 человек, сообщает корреспондент Tribuna.com.
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