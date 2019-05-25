Николай Януш: «Победили заслуженно. Мы и в матче чемпионата играли лучше «Витебска», и сейчас»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Шахтера» Николай Януш прокомментировал победу над «Витебском» (2:0) в финале Кубка Беларуси.

– Поддержка болельщиков – супер. Я вообще не ожидал! Считаю, победили заслуженно. Мы и в матче чемпионата играли лучше «Витебска», и сейчас. Да, соперник импульсивно пытался атаковать, но по игре мы были лучше.

– С профессиональной точки зрения как оцените мяч Бодула?

– Если честно, я не видел гол. Сидел на скамейке запасных, а обзор оттуда очень плохой. Резервный рефери как раз перекрывал ворота «Витебска». В интернете посмотрю, говорят, красивый мяч забил! – сказал Януш.

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