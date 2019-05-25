Рыбак с пятой попытки выиграл Кубок Беларуси. После финального свистка его покачали одноклубники

Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» обыграл «Витебск» в финале Кубка Беларуси (2:0). Таким образом, защитник «горняков» Павел Рыбак в пятом для себя финале Кубка завоевал первый трофей. Ранее «Неман» (2010/2011 и 2013/2014) и «Шахтер»(2014/2015 и 2016/2017), за которые выступал 35-летний футболист, проигрывали в решающих матчах турнира.

Отметим, что Рыбак провел на поле все 90 минут, а после финального свистка его покачали партнеры по команде.

Партнеры по команде качают Павла (видео)