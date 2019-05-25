Сергей Ташуев: «Хочу пригласить Жуковского встретиться и попить кофе, пообщаться, узнать друг друга поближе, чтобы таких эмоций между нами больше не было»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после финала Кубка Беларуси с «Витебском» (2:0) пригласил на встречу главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского.

– Хочу два слова сказать о нашем пути к Кубку. Вначале прошли «Чисть». И сегодня играли два футболиста, которые играли тогда. Это Громыко и Эбонг. Они тогда играли за второй состав, а сегодня вышли в финале. Это молодые ребята, за которых мы рады. Затем прошли Брест. У нас был тяжелейший матч, когда вдесятером 90 минут оборонялись. Точнее, играли, а не оборонялись.

Потом была «Ислочь» с антуражем, борьбой, эмоциями, скандалами. Об этих матчах до сих пор говорят. У нас был веселый путь, и мы рады победе.

И я вспомнил только что, хотя идея давно витала в воздухе. Через СМИ хочу пригласить Виталия Жуковского встретиться и попить кофе, пообщаться, узнать друг друга поближе, чтобы таких эмоций между нами больше не было. Официально его приглашаю на кофе-брейк.

– Когда включили телефон после игры, сколько там было поздравлений?

– Семья звонила точно. Это то, что я увидел, – сказал Ташуев.

Напомним, в последнее время после встреч команд между тренерами в прессе происходила пикировка. Тренеры по-своему интерпретировали те или иные эпизоды во время матчей «Ислочи» с «Шахтером».

До сегодняшних слов Ташуева последним выступил с большим письмом Виталий Жуковский.

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