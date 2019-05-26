Месси в 6-й раз выиграл «Золотую бутсу». Это рекорд, Роналду брал приз четырежды

Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» стал лучшим бомбардиром сезона в Европе.

Аргентинец добился этого в шестой раз и получит «Золотую бутсу».

Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:

1. Лионель Месси ( ) – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Роберт Левандовски («Бавария») – 22 гола, 44 очка

6-11. Николя Пепе («Лилль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 22 гола, 44 очка

6-11. Садьо Мане («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Кшиштоф Пионтек («Дженоа»/«Милан») – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич («Аякс») – 28 голов, 42 очка.

бутса» вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.