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Президент «Ман Сити»: «Тебас нападает не на нас, а на АПЛ. Но его лицемерие иронично – кто первый стал задирать цены на трансферы?»

27.05.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль-Мубарак ответил главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который критикует «Ман Сити» и английские клубы за завышение цен на рынке.

«Тебас говорит, что мы задираем цены на трансферном рынке? Лицемерие в этих словах звучит достаточно иронично. Во-первых, посмотрите на чемпионат Испании времен трансферных рекордов. Я имею в виду – кто первый начал?

Фигу, Зидан. Когда же случились эти скачки на рынке? Посмотрите на историю Ла Лиги, чемпионата, в котором доминируют два клуба. Мистеру Тебасу стоит оглянуться на историю и задирание цен, которые происходили в течение многих лет.

В топ-10 трансферов в истории нет ни одной покупки «Ман Сити». Ни единой. Людям с хрустальными домами не стоит бросаться камнями. Я с радостью готов пообщаться, если речь будет идти о фактах, но когда начинаем говорить о чем-то неконкретном… У меня нет на это времени.

Для меня неприемлемо. Я не допущу, чтобы на нашем клубе практиковали саботаж и соотносили с неудачными решениями по трансферам других клубов. Люди принимают решения, с этим нужно жить. Мы здорово справляемся, нужно судить по фактам.

У нас лучшая лига в мире. У нас самая коммерциализированная лига в мире, у нас самые успешные клубы мира. Экономически, финансово, в плане мирового присутствия. Это особенная лига.

И возвращаясь к мистеру Тебасу. Это не нападение отдельно на «Ман Сити». Это нападение на всю АПЛ. И я надеюсь, что люди увидят это. Я знаю, что люди не хотят защищать «Манчестер Сити», но начните защищать свою лигу», – сказал аль-Мубарак.

 
 
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Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль-Мубарак ответил главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который критикует «Ман Сити» и английские клубы за...
 
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