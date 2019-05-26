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Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ в Баку из-за правил УЕФА
27.05.2019 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом матча с «Челси» в финале Лиги Европы.
По информации Daily Mail, игроки лондонского клуба рассчитывали выразить поддержку армянскому хавбеку, выйдя на разминку перед встречей в футболках с его фамилией на спине.
Источники в УЕФА подтвердили, что любые подобные действия запрещены правилами. Любая форма, которую надевают футболисты, подлежит согласованию, а в организации не поддерживают данную акцию.
Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».
Матч «Арсенал» – «Челси» состоится 29 мая в Баку.
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Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ в Баку из-за правил УЕФА
Футболисты «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом матча с «Челси» в финале Лиги Европы.
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