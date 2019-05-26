ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионшип. Финал плей-офф за выход в АПЛ. «Дерби» Лэмпарда против «Астон Виллы» Терри

27.05.2019 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В финале плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сыграют на «Уэмбли».

Бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти», а экс-защитник лондонцев Джон Терри помогает Дину Смиту в «Астон Вилле».

Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Дерби Каунти». Начало – в 17:00 по белорусскому времени.

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Финал

Астон Вилла – Дерби Каунти
Дата проведения
27 мая, 17.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сыграют на «Уэмбли».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кучук покинул пост главного тренера «НФК»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика