|
Чемпионшип. Финал плей-офф за выход в АПЛ. «Дерби» Лэмпарда против «Астон Виллы» Терри
27.05.2019 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сыграют на «Уэмбли».
Бывший хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти», а экс-защитник лондонцев Джон Терри помогает Дину Смиту в «Астон Вилле».
Tribuna.com проведет
Чемпионшип
Плей-офф за выход в АПЛ
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ «Астон Вилла» и «Дерби Каунти» сыграют на «Уэмбли».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)