Товарищеский матч с представителями европейских посольств прошел на городском стадионе

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В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены-любители из России, Украины, Германии, Казахстана, Польши, Словакии, Турции, Чехии и Беларуси.

Перед началом встречи с напутственными словами к игрокам обратился председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий, а ансамбль народной песни «Траецкія музыкі» исполнили национальные песни для иностранных гостей и всех участников спортивного праздника.

На первых минутах матча счёт открыл нападающий команды ветеранов под 10 номером Юрий Спиридонов. Этот же игрок забил и следующий гол. В результате игры победу одержали борисовчане.

Поздравляем команду победителей!

Наталья НАЗАРЕНКО