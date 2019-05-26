ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарищеский матч с представителями европейских посольств прошел на городском стадионе

27.05.2019 — Новости Спорта | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены-любители из России, Украины, Германии, Казахстана, Польши, Словакии, Турции, Чехии и Беларуси.

Перед началом встречи с напутственными словами к игрокам обратился председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий, а ансамбль народной песни «Траецкія музыкі» исполнили национальные песни для иностранных гостей и всех участников спортивного праздника.

На первых минутах матча счёт открыл нападающий команды ветеранов под 10 номером Юрий Спиридонов. Этот же игрок забил и следующий гол. В результате игры победу одержали борисовчане.

Поздравляем команду победителей!

Наталья НАЗАРЕНКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Борисовском городском стадионе состоялся товарищеский матч между командами ветеранов Борисова и представителей посольств европейских стран.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Спорт + интеллект = победа!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика