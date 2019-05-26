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Поклад может стать новым спортивным директором минского «Динамо»

27.05.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Прессболу», Юрий Поклад станет новым спортивным директором минского «Динамо». Сам специалист не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что нынешний спортдир Виталий Булыга с 1 июня покинет этот пост.

Юрий Поклад возглавляет сборную Беларуси U-14.  В свое время работал главным тренером в «Нафтана», а также входил в тренерский штаб Олега Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».

Добавим, что Поклад и Андрей Толмач, который станет гендиректором «Динамо», ранее совместно работали в мини-футбольном «БГУФК-Моноракус».

 
 
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Как стало известно «Прессболу», Юрий Поклад станет новым спортивным директором минского «Динамо».
 
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