Поклад может стать новым спортивным директором минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Прессболу» , Юрий Поклад станет новым спортивным директором минского «Динамо». Сам специалист не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что нынешний спортдир Виталий Булыга с 1 июня покинет этот пост.

Юрий Поклад возглавляет сборную Беларуси U-14. В свое время работал главным тренером в «Нафтана», а также входил в тренерский штаб Олега Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».

Добавим, что Поклад и Андрей Толмач, который станет гендиректором «Динамо», ранее совместно работали в мини-футбольном «БГУФК-Моноракус».