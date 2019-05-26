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Поклад может стать новым спортивным директором минского «Динамо»
27.05.2019 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Ранее
Юрий Поклад возглавляет сборную Беларуси U-14. В свое время работал главным тренером в «Нафтана», а также входил в тренерский штаб Олега Дулуба в «Карпатах» и «Черноморце».
Добавим, что Поклад и Андрей Толмач, который станет гендиректором «Динамо», ранее совместно работали в мини-футбольном «БГУФК-Моноракус».
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Как стало известно «Прессболу», Юрий Поклад станет новым спортивным директором минского «Динамо».
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