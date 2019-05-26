Судья БФБ Сырица: «Вероятно, Маринина ждала, что судьи ФИБА упадут перед ней на колени и попросят прощения»

Источник материала: Tribuna.com

Судья БФБ Александр Сырица рассказал о конфликте с генсеком федерации Анастасией Марининой.

«Они [в федерации] устраивают круговую поруку, когда Рыженков [глава федерации] оставляет все вопросы на [генерального секретаря] Маринину, Маринина переводит стрелки на [председателя Республиканской коллегии судей] Ивашкова и его структуру, Ивашков – [перекидывает] еще дальше на [главного судью чемпионата] Филипова, а тот возвращается к Рыженкову. Как бы никто ни за что не отвечает и нет возможности отыскать организатора. Каждый сваливает ответственность на другого, но как размотать клубок?

Вероятно, Маринина ждала, что судьи ФИБА упадут перед ней на колени и попросят прощения, но мы не сделали этого в том виде, в каком они хотели. Хотя я лично просил прощения у Рыженкова и Марининой, однако этого оказалось мало. Они [Маринина и Рыженков], может, хотели, чтобы я «покончил с собой» и прихватил с собой Юрия Игнатьева? Впрочем, этот вариант не поддержали остальные отстраненные судьи, и мы продолжили бороться. В связи с этим было принято решение казнить нас всех», – сказал Сырица.

Маринина о судьях, которые подали на нее в суд: «Данные лица не являются работниками федерации, поэтому им следует сосредоточится на выполнении своих обязанностях по основному месту работы»

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