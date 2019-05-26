ЧМ-2020. Беларусь сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией и Великобританией

Источник материала: Tribuna.com

По результатам ЧМ-2019 стали известны соперники сборной Беларуси на ЧМ-2020.

На первой стадии ЧМ-2020 соперниками белорусов станут Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В параллельной группе сыграют Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

84-й чемпионат мира пройдет в с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.