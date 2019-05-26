|
ЧМ-2020. Беларусь сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией и Великобританией
27.05.2019 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По результатам ЧМ-2019 стали известны соперники сборной Беларуси на ЧМ-2020.
На первой стадии ЧМ-2020 соперниками белорусов станут Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В параллельной группе сыграют Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.
84-й чемпионат мира пройдет в с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2020. Беларусь сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией и Великобританией
По результатам ЧМ-2019 стали известны соперники сборной Беларуси на ЧМ-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)