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ЧМ-2020. Беларусь сыграет в одной группе с Канадой, Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией и Великобританией

27.05.2019 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По результатам ЧМ-2019 стали известны соперники сборной Беларуси на ЧМ-2020.

На первой стадии ЧМ-2020 соперниками белорусов станут Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В параллельной группе сыграют Россия, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

84-й чемпионат мира пройдет в с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

 
 
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